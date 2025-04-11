Чернышенко: турпоездки по России в 2024 году совершили 90 млн человек

Турпоездки по России в 2024 году совершили более 90 млн человек, что на 37% больше, чем в 2021 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Успешная реализация нацпроекта позволила продлить его до 2030 года. Цели нацпроекта поставлены достаточно амбициозные. Необходимо увеличить долю туризма в ВВП с текущих 2,9% до 5% к 2030 году, а экспорт туристических услуг увеличить в три раза»,— сказал Чернышенко на заседании правкомиссии по развитию туризма.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил, что сейчас зафиксировано 85 млн поездок, но ожидается рост до 90 млн после обработки отчетов малого бизнеса. Тогда показатель вырастет на 9% относительно прошлогоднего.

Дмитрий Чернышенко и Максим Решетников посетили площадку по созданию комплекса отдыха «Завидово-парк» в Тверской области. В этом году его дополнят отели «Бревис», «Эрбелия» и «Рябина» суммарно более чем на 1100 номеров. Стоимость проживания в сутки составит от 3–4 тыс. руб.