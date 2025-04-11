Назначен новый прокурор Нязепетровского района

Прокурором Нязепетровского района назначен советник юстиции Артем Машаров. Его представил коллективу и руководителям органов власти муниципалитета прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Артем Машаров служит в органах прокуратуры более 18 лет. Работал старшим следователем, следователем по особо важным делам в Озерске, старшим помощником прокурора Каслинского района Также занимал должности прокурора отдела в управлении Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе и в управлении по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью областного надзорного ведомства. С августа 2020 года был заместителем прокурора Кыштыма.

Виталина Ярховска