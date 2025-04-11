Подозреваемых в подрыве банкомата в Ставрополе задержали по горячим следам

Полиция совместно с ФСБ задержала двух подозреваемых, которые пытались похитить свыше 4 млн руб., подорвав банкомат в торговом центре Ставрополя. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

«Инцидент произошел ночью 10 апреля. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты с помощью технических средств определили маршрут автомобиля, на котором скрылись подозреваемые. Одного из них задержали на посту ДПС возле станицы Кущевской, второго — в поселке Солнечнодольске»,— следует из сообщения МВД.

При этом завладеть содержим банкомата подозреваемым не удалось.

Следственное управление УМВД России по городу Ставрополю инициировало уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере).

Николай Аксенов