В Татарстане ожидается усиление ветра до 25 м/с

Завтра, 12 апреля, на территории Республики Татарстан днем и вечером ожидается юго-западный ветер с порывами до 15–20 м/с, местами — до 25 м/с. Об этом сообщает МЧС России.

По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью ожидается преимущественно сухая погода. Днем и вечером в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер усилится: ночью его скорость составит 6–11 м/с, днем и вечером — 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с, в отдельных местах — до 25 м/с. Температура воздуха ночью — от -4 до +1 °C, днем — от +9 до +14 °C.

В Казани существенных осадков ночью не прогнозируется. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Температура воздуха — от -1 до +1 °C.

Днем местами возможны слабые дожди. Ветер юго-западный, 9–14 м/с, порывы — до 15–20 м/с, местами — до 25 м/с. Максимальная температура воздуха — от +10 до +12 °C.

Артём Дергунов