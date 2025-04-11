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«Россети Тюмень» направили 20,3 млн на повышение надежности электроснабжения шести населенных пунктов Югры

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтных линий электропередачи 110 кВ «Картопья – Атымья 1» и «Картопья – Атымья 2» в ХМАО-Югре. Объекты участвуют в электроснабжении более 50 тысяч жителей и 33 социально значимых объектов в шести населенных пунктах. Стоимость работ составила 20,3 млн рублей.

Две ЛЭП общей протяженностью 191 км пролегают по Советскому району. Энергетики заменили на них 4 дефектные железобетонные опоры. Новые конструкции высотой 22,6 метра и массой 5,6 тонны имеют высокую прочностью и устойчивы к климатическим нагрузкам, а их расчетный срок службы составляет 50 лет. Также специалисты установили на линиях 90 гасителей вибрации, 1132 новых изолятора и птицезащитные устройства.

В работах участвовали 23 человека и 8 единиц спецтехники, включая автокран, вездеход и экскаватор с бурильной установкой. Технические мероприятия повысили надежность электроснабжения жителей города Югорска, поселков Таежный, Алябьевский, Малиновский, Юбилейный и Пионерский, а также социально значимых объектов: 15 учебных заведений, 12 детских садов, 3 больниц и 3 железнодорожных станций.

АО «Россети Тюмень»

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