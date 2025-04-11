В Саратове прокуратура выявила нарушения в работе станции СМП
Прокуратура Ленинского района Саратова обнаружила нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере оказания медуслуг станцией скорой медицинской помощи (СМП). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Согласно релизу, нарушения касаются соблюдения требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи.
По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление руководителю медучреждения. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.