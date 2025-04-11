В Ярославской области ожидают сильный ветер
В Ярославской области утром 12 апреля прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с. Об этом предупреждает областное министерство региональной безопасности.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов»,— призывают в министерстве.
По данным ярославского ЦГМС, в ночь на 12 апреля ожидается небольшой, местами умеренный снег и до -5 градусов. Днем прогнозируется +5 градусов.