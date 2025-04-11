В Ярославской области ожидают сильный ветер

В Ярославской области утром 12 апреля прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с. Об этом предупреждает областное министерство региональной безопасности.

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«При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов»,— призывают в министерстве.

По данным ярославского ЦГМС, в ночь на 12 апреля ожидается небольшой, местами умеренный снег и до -5 градусов. Днем прогнозируется +5 градусов.

Алла Чижова