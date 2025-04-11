«ЦСКА стал открытием на финише чемпионата»

В пятницу с матча «Спартак»—«Динамо» (Махачкала) стартует 24-й тур РПЛ. Это единственная встреча футбольного чемпионата страны, которая пройдет в столице в этот уикенд. Остальные московские команды сыграют на выезде: ЦСКА с «Оренбургом», «Динамо» с «Пари НН», а «Локомотив» с «Рубином». Центральной встречей тура станет противостояние «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Краснодар» оторвался от ближайших преследователей, «Спартака» и «Зенита», аж на пять очков. Понятно, что впереди еще семь матчей, но для такой стабильной команды, как южане, столь серьезный отрыв весьма комфортен. А если он увеличится, то шансы лидера на чемпионство резко возрастут. Уже сейчас в «Лиге Ставок» взять первое в истории золото «Краснодара» можно за скромные 1,9, а чемпионство «Зенита» идет выше 3. Когда такое было? Получается, в ближайшее воскресенье решается ни много ни мало судьба турнира. Если «Краснодар» умудрится обыграть «Зенит» в очном противостоянии, то первое место не упустит, считает Тарас Бурлак, который не один год играл в клубах РПЛ: «Ключевой матч будет следующий, с "Зенитом". Если они его не проиграют, то дорога прямо к чемпионству открыта. Но мы видим сейчас, как играет "Краснодар", они действительно не отпускают то, что они отпускали до этого».

Только вот в победу «Краснодара» верят далеко не все. Несмотря на тот факт, что южане пока проиграли лишь одну встречу в этом сезоне, разница в коэффициентах букмекерских компаний значительная. В «Лиге Ставок» победа команды Мурада Мусаева идет почти за 5, а успех «Зенита» — ниже 2. Причем 70% игроков, которые делают ставки на этот матч, заряжают на хозяев. Поверить в то, что «Зенит» в таком важном матче упустит свой шанс, действительно сложно. В этот раз главный тренер действующих чемпионов Сергей Семак мобилизует команду на 100%, уверен комментатор Александр Аксенов: «Команда тоже прижата к стенке. Я общался после "Локомотива" с Сергеем Семаком, я прекрасно чувствую его внутреннее состояние. 100 лет клубу, весь город готовится, они делают фотосессии. Сейчас чемпионство — это не то что глоток свежего воздуха, а обязательная составляющая этого юбилея».

Другие клубы, которые преследуют лидера, также терять очки не имеют права. «Спартак» обязан разбираться с Махачкалой, «Динамо» — с «Пари НН», а ЦСКА — с «Оренбургом». Коэффициенты на победы фаворитов в «Лиге Ставок» достаточно высокие, от 1,5 до 2. Так что тут возможны варианты с экспрессами. И про недооценку соперника даже начинать не хочется. Все заряжены до предела. Главный тренер армейцев Марко Николич готовит свою команду к выезду в Оренбург так, словно играть придется не с аутсайдером, а с фаворитом: «Сейчас перед нами очень-очень сложная игра. Я сильно переживаю за эту игру. Мои слова, которые футболисты будут слышать каждый день, я уже им передал: "Внимание! Внимание!"».

ЦСКА вообще стал открытием на финише чемпионата. Команда после зимней паузы не проигрывает, стабильно набирает очки и отстает от «Спартака» и «Зенита» всего на три балла. То есть любая ошибка конкурентов может позволить красно-синим ворваться в тройку лидеров. Кстати, чемпионство ЦСКА в «Лиге Ставок» сейчас идет с очень высоким коэффициентом — 35. Хотя футбольный эксперт Дмитрий Булыкин считает, что бороться за золото армейцы вполне способны: «Ближайшие игры очень важные, и для ЦСКА в том числе, если они хотят претендовать на медали, и даже, может быть, на чемпионство, потому что очки терять будут. Нет таких мощных команд, которые бы не теряли очки».

А вот будет ли участвовать в этой борьбе «Динамо», пока неясно. Одно можно сказать с уверенностью: встречу бело-голубых с «Пари НН» покажет общедоступный спортивный телеканал, в субботу в 14:30. А в воскресенье в 17:00 «Матч ТВ» порадует нас противостоянием «Зенит»—«Краснодар».

Владимир Осипов