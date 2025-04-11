Узнайте, как вернуть себе свободу движений и улучшить качество жизни!

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с неприятными ощущениями в спине. Но важно понимать, что боли в спине — это не просто временное неудобство. Они могут существенно повлиять на качество вашей жизни, ограничивая физическую активность и снижая работоспособность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мальков Иван Владимирович

Фото: клиника Екатерининская Мальков Иван Владимирович

Фото: клиника Екатерининская

Когда необходима операция: ключевые моменты для пациента

Боли в спине и чувство дискомфорта — это сигналы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Представьте, как трудно выполнять привычные дела, когда каждое движение приносит дискомфорт. Игнорирование этой проблемы может привести к серьезным последствиям, включая хронические боли и даже инвалидность. Поэтому так важно обращать внимание на сигналы, которые подает ваше тело. Часто они могут указывать на такие серьезные проблемы, как грыжи межпозвоночных дисков или стенозы позвоночного канала.

Важно понимать, что не все болезни позвоночника требуют хирургического вмешательства. Многие из них поддаются консервативному лечению, и решение о необходимости операции должно основываться на четких медицинских показаниях.

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Фото: клиника Екатерининская Операционная в клинике на Яцкова

Фото: клиника Екатерининская

Подход к операциям требует внимательного анализа клинической картины и результатов магнитно-резонансной томографии (МРТ). Эти диагностические процедуры позволяют врачу получить полное представление о состоянии позвоночника и определить, действительно ли хирургия является оптимальным вариантом.

Для многих пациентов перспектива хирургического вмешательства вызывает тревогу. Страх перед возможными осложнениями, длительным восстановлением и необходимостью провести много времени в больнице — это естественная реакция. Например, пациенты со стенозом позвоночного канала часто сталкиваются с необходимостью проведения операций, требующих больших разрезов и установки металлических конструкций. Такие вмешательства нередко сопровождаются продолжительным периодом реабилитации, что добавляет дополнительный стресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отделение анестезиологии и реанимации в клинике на Яцкова

Фото: клиника Екатерининская Отделение анестезиологии и реанимации в клинике на Яцкова

Фото: клиника Екатерининская

Однако современные достижения в области медицины открывают новые горизонты. Малоинвазивные хирургические процедуры становятся все более популярными, предлагая эффективную альтернативу традиционным операциям. Эти вмешательства не только минимизируют травмы и дискомфорт, но и значительно сокращают время восстановления. Благодаря им пациенты могут быстрее вернуться к привычному образу жизни и снизить уровень стресса, связанного с лечением.

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Фото: клиника Екатерининская Клиника на Яцкова

Фото: клиника Екатерининская

Инновации в Клинике Екатерининская: преимущества технологии TESSYS

Современная медицина предлагает широкий спектр лечения заболеваний позвоночника. В Клинике Екатерининская нейрохирург Иван Владимирович Мальков (врач высшей категории, кандидат медицинских наук) активно применяет технологию TESSYS для проведения эндоскопических операций на позвоночнике.

Технология TESSYS стал настоящей революцией в области хирургии позвоночника и используется в нашей Клинике благодаря множеству своих преимуществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одноместная палата в Клинике Екатерининская

Фото: клиника Екатерининская Одноместная палата в Клинике Екатерининская

Фото: клиника Екатерининская

Принцип работы технологии TESSYS — малоинвазивность. Она позволяет сохранить целостность костных структур, мышц и связок. Этот подход существенно снижает риск травматизации окружающих тканей, что не только помогает избежать потерь крови, но и минимизирует болевой синдром после операции. В результате многие пациенты отмечают, что восстановительный период и реабилитация проходят быстрее и менее болезненно.

Не позволяйте боли управлять вашей жизнью!

Многие откладывают визит к врачу до последнего, опасаясь операции. Страх перед хирургическим вмешательством может вызывать значительный стресс, ведь вопросы здоровья позвоночника — это всегда чувствительная тема. В Клинике Екатерининская мы стремимся предложить нашим пациентам самые современные и эффективные программы лечения, обеспечивая высокое качество медицинской помощи и поддержку на каждом этапе вашего выздоровления.

Не теряйте драгоценное время, при появлении тревожных симптомов обращайтесь к врачу.