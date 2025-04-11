В Киргизии поезд с европейскими туристами закидали камнями

В Чуйской области Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы, сообщили в пресс-службе госпредприятия «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги»). По факту происшествия МВД страны проводит проверку.

Инцидент произошел 8 апреля в 22:00 на перегоне Кант—Аламедин. Поезд с европейскими туристами, следовавший из города Балыкчы (Иссык-Кульская область), неизвестные закидали камнями и разбили окна.

«Подобные действия не только создают серьезные неудобства для пассажиров, но и напрямую угрожают их безопасности. Особенно недопустимо, когда в результате преступных действий страдают гости нашей страны, что может негативно отразиться на международном имидже Кыргызской Республики»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Компания попросила жителей не нарушать безопасность движения и не совершать действия, угрожающие жизни и здоровью пассажиров и работников железной дороги. В противном случае такие граждане будут наказаны по закону.

Екатерина Отрашкевич