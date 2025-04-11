Суд продлил срок в СИЗО бывшему вице-мэру Челябинска

Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему вице-мэру Сергею Репринцеву, обвиняемому в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он пробудет в следственном изоляторе до 3 июня 2025 года, подтвердили в пресс-службе суда.

В общей сложности Сергей Репринцев проведет под стражей 11 месяцев.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали бывшего заместителя мэра Челябинска в начале июля прошлого года. Изначально управление СКР по региону предъявило ему обвинение в получении в 2017-2019 годах взяток через посредника от сотрудников коммерческой организации на общую сумму не менее 10 млн руб. Взамен, по версии следствия, экс-председатель комитета градостроительства помог в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории в Советском районе Челябинска.

В сентябре следственные органы сообщили о новых эпизодах. По версии следствия, Сергей Репринцев весной 2018 года получил через посредника — действующего на тот момент депутата гордумы Виталия Паутова — взятку в размере не менее 500 тыс. руб. за исключение торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. В 2019-2020 годах бывший вице-мэр снова через Виталия Паутова получил не менее 5 млн. руб. от организации за содействие в подготовке и утверждении документов по планировке территории автомобильного проезда в Советском районе.

Виталина Ярховска