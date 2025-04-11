В Челябинской области назначен замминистра международного сотрудничества

Заместителем министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области назначена Лариса Бахтина. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

До этого назначения Лариса Бахтина возглавлял управление внешнеэкономических связей министерства экономического развития Челябинской области.

Госпожа Бахтина является пока единственным заместителем руководителя нового министерства. Министром международного и межрегионального сотрудничества в январе был назначен Дмитрий Глухарев.