В Тольятти из психдиспансера сбежал опасный больной

В Тольятти из психоневрологического диспансера 10 апреля сбежал находящийся там на принудительном излечении Сергей Торин. Он разыскивается полицией, сообщили источники в силовых структурах, и может быть очень опасен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сообщаются приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 175-180 см, славянской внешности, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, правый глаз косой, волосы средние темные.

Был одет: черный спортивный костюм, черные кроссовки. Документов и сотового телефона при себе не имел.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464) 355-850, 8(8464) 984-602, либо 102. Конфиденциальность гарантирована.

Алексей Алексеев