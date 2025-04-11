Доставщика еды арестовали в Нижнем Новгороде за распространение наркотиков
Канавинский райсуд Нижнего Новгорода арестовал на два месяца 23-летнего обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в суде.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие полагает, что обвиняемый 4 апреля приобрел партию запрещенных веществ, расфасовал их и через день начал делать закладки с наркотиком в Канавинском районе для дальнейшей продажи через интернет. Однако реализовать наркотики он не успел: его задержала полиция.
Фигурант работал доставщиком еды, добавили в суде.