В Кировском районе Волгограда снесут расселенный аварийный дом на Армавирской

Власти Волгограда инициировали конкурсные процедуры по определению подрядчика, который займется сносом дома № 15а по ул. Армавирской в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о трехэтажном здании площадью более 1,1 тыс. кв. м, которое расселили в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (сейчас — нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Около 60 переселенным из этого дома гражданам предоставили новые квартиры и денежные компенсации.

От подрядчика потребуется разбор здания, вывоз на утилизацию строительного мусора. Также победитель аукциона выполнит вертикальную планировку участка.

Павел Фролов