Жительницу Мелеуза будут судить за некачественную уборку снега во дворе

Мелеузовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Домспецсервис», обвиняемого в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об учредителе компании Инне Меховниковой.

По версии следствия, руководитель управляющей компании не организовала качественную уборку придомовой территории многоквартирного дома на Береговой улице от снега и наледи. Из-за этого в марте 2024 года местная жительница поскользнулась и упала возле своего дома, получив тяжелую травму.

Обвиняемая не признала вину.

По информации Rusprofile, ООО «Домспецсервис» зарегистрировано в апреле 2023 года. В 2024 году выручка составила 14,5 млн руб. при убытке 1,1 млн руб.

Майя Иванова