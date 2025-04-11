Дело волгоградки о гибели на пожаре трех детей и пенсионерки направлено в суд

Тракторозаводский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело о гибели на пожаре трех маленьких детей и пожилой женщины (ч. 3 ст. 109 УК РФ) в отношении 52-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось, 25 января этого года фигурантка отправилась на работу, а в квартире оставила взятых под опеку двух четырехлетних девочек и пятилетнего мальчика, а также свою 78-летнюю мать. В течение дня дети играли там с зажигалкой, которую женщина не убрала в недоступное для них место. В итоге в квартире произошел пожар, несовершеннолетние и мать фигурантки погибли.

Незадолго до трагедии дети уже играли с зажигалкой 52-летней женщины и поджигали мебель. Тогда возгорание удалось предотвратить.

Фигурантка не признала вину. Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов