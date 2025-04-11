Отшельник из землянки 5 лет совершал кражи в четырех округах Ставрополья

В Ставропольском крае задержали 60-летнего мужчину, который с 2020 года скрывался в лесной землянке и совершал регулярные кражи в окрестных селах. Ущерб от воровства по оценки правоохранителей составил около 400 тыс. руб., сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю

Отшельник обустроил свое укрытие на территории Минераловодского округа. По ночам он преодолевал пешком 15-20 км до поселений Грачевского, Минераловодского, Андроповского и Александровского округов. Для малозаметности, злоумышленник передвигался вдоль лесополос и через поля.

На месте преступник похищал из домов и хозяйственных построек деньги, продукты, инструменты и другие ценности. Среди украденного оказалось гладкоствольное ружье с боеприпасами.

Поиски правонарушителя увенчались успехом благодаря служебной собаке, взявшей его след. Для наблюдения за передвижениями подозреваемого полиция использовала беспилотники. Спустя месяц наблюдений мужчину обнаружили с помощью тепловизора вблизи хутора Перевального.

После задержания у преступника изъяли часть похищенного имущества. По факту 62 противоправных деяний возбуждено уголовное дело.

Николай Аксенов