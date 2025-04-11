На Ставрополье задержали грабителя, прожившего пять лет в землянке

60-летнего мужчину задержали сотрудники полиции Ставропольского края в Минераловодском районе по подозрению в 62 эпизодах краж, грабеже, хищении оружия и боеприпасов из домовладений на территории четырех районов. Задержанный более пяти лет жил в землянке, которую вырыл в 2020 году, в период пандемии, в одной из лесополос вдали от оживленных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

По данным силовиков, мужчина проходил от землянки по 15–20 км до домов, расположенных на окраинах населенных пунктов, «откуда похищал деньги, продукты питания, строительные инструменты и другое имущество, которое, как правило, использовал для личных нужд». В одном из домов ему удалось украсть гладкоствольное ружье. По данным фактам в региональном УМВД расследуется многоэпизодное уголовное дело.

Похитителя полиция выслеживала больше месяца, а обнаружить его удалось с помощью беспилотника с установленным тепловизором. Мужчина был в итоге задержан на своей «базе» неподалеку от хутора Перевального. В ходе обыска в его землянке полицейские обнаружили часть похищенного, в том числе оружие и боеприпасы.

Александра Ларинцева, Пятигорск