«Правила в различных видах спорта порой приводят к удивительным ситуациям»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о казусах, связанных с регламентом соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правила в различных видах спорта порой приводят к удивительным и крайне нелепым ситуациям. На заре олимпийского движения на Игры 1904 года в Сент-Луис приехал японский атлет Савао Фуни. Он собирался выступить в дисциплине «Прыжки с шестом». Но поставил всех в тупик, когда вдруг вместо прыжка просто перебирался через планку, предварительно воткнув шест в землю. Почему так действовать нельзя, атлет не понимал. В правилах запрета не было. Но японца все равно дисквалифицировали, а в регламент после этой истории внесли поправку, запрещавшую перехватывать шест руками.

Удивительная история, связанная с правилами, случилась в футболе в 1994-м. Чиновники уже тогда пытались добавить нововведений и придумали «золотой гол» в дополнительное время, причем этот мяч по тем экспериментальным правилам хотели приравнять к двум. Обкатывали все это на не самом важном Карибском кубке. И вот решающую игру на турнире проводят сборные Барбадоса и Гренады. Для того чтобы взять золотые медали, первой команде нужно было выигрывать обязательно с разницей в два мяча, а вторую устраивало поражение с разницей в один мяч. И когда за несколько минут до финального свистка счет стал 2:1 в пользу Барбадоса, начался настоящий цирк.

Сначала для того, чтобы перевести матч в дополнительное время, вырвавшаяся вперед сборная забила себе гол. Увидев это, Гренада тоже бросилась забивать в свои ворота, так как поражение в один мяч команду устраивало. Так что их противники несколько минут отчаянно обороняли не только свои, но и ворота соперника. Все это безумие закончилось в дополнительное время победой Барбадоса. Любопытно, что никого так и не наказали. К счастью, нелепые изменения в правила футбола после той истории стали вносить значительно реже.

Владимир Осипов