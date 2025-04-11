ЕС грозит обложить налогами американских хайтек-гигантов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Financial Times, что ЕС готов обложить налогами и пошлинами американских технологических гигантов, если не удастся договориться с США по тарифам. Она отметила, что ЕС стремится к заключению «полностью сбалансированного» соглашения с Вашингтоном за 90 дней, на которые было приостановлено действие зеркальных пошлин президента США Дональда Трампа. Однако, по ее словам, если переговоры провалятся, Европа готова ввести различные собственные налоги и пошлины, в том числе для сферы услуг, в частности налог на доходы от цифровой рекламы, который сильно ударит по американским хайтек-корпорациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

«Мы разрабатываем ответные меры. Есть широкий спектр контрмер на случай, если переговоры будут неудовлетворительными»,— заявила госпожа фон дер Ляйен. Она также назвала несколько пунктов, по которым ЕС не готов идти на уступки: он не собирается менять нормы регулирования цифрового контента и хайтек-компаний, которые господин Трамп рассматривает как налог на американские корпорации, а также не планирует отменять НДС.

Яна Рождественская