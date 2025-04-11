Назначен новый председатель ростовской Контрольно-счетной палаты

Решением 32-й ростовской городской Думы председателем Контрольно-счётной палаты Ростова-на-Дону назначена Ирина Радюхина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В сообщении сказано, что Ирина Радюхина — уроженка Краснодарского края, в 1987 г. окончила Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учёт», в квалификации — «Экономист», в 2014 г. получила ДПО по программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления».

С 2002 г. она работает в казначействе, сначала на должности заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела, а затем — его руководителем.

Трудовой договор с Ириной Радюхиной заключен сроком на пять лет.

Валентина Любашенко