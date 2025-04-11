Сергей Гаврилов: «Застройщики больше не могут снижать цены на жилье»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 10 апреля провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал коммерческий директор СК «Гарантия» Сергей Гаврилов. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал во время встречи о том, как пришел в жилищное строительство, в чем заключается миссия компании и какова ситуация на рынке жилья сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Сергей Гаврилов

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Сергей Гаврилов

Фото: Михаил Брайко

Сергей родился в Славянске-на-Кубани. Отец был военным, служил на подводном флоте, и семья часто меняла место жительства. Жили в Мурманской области, Новосибирске, Подмосковье. В Краснодарский край вернулись обратно в 1996 году. Сергей Гаврилов считает себя коренным кубанцем. В Краснодаре он окончил среднюю школу, окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «финансы и кредит».

Долгое время работал в сфере продаж. Трудовую деятельность начинал в компании «Филип Моррис», где получил большой практический опыт: освоил азы маркетинга, изучил, как устроена система продаж.

В сфере жилищного строительства Сергей работает с 2016 года. «В СК «Гарантия мы хотели не просто строить и продавать недвижимость. Нашей целью было создавать что-то новое и интересное для города, для людей», — вспоминает господин Гаврилов.

Первый жилой комплекс в Краснодаре компания построила на Восточно-Кругликовской. По словам Сергея, у них получилось это сделать довольно быстро, качественно и уложиться в срок. Следующей стала площадка на Карякина — компания смогла не только завершить один из старейших в городе долгостроев, но и построила на этой улице еще две многоэтажных «свечки». Далее построили жилой комплекс на Дежнева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В сфере жилищного строительства Сергей Гаврилов работает с 2016 года Фото: Михаил Брайко Сергей Гаврилов: «Нашей целью было создавать что-то новое и интересное для города, для людей» Фото: Михаил Брайко Кристина Дончевская — топ-агент, амбассадор бренда, руководитель партнерского направления АН «Свои на юге» Фото: Михаил Брайко Гостьи Клуба КубА Фото: Михаил Брайко Гостьи Клуба КубА Фото: Михаил Брайко Гостьи Клуба КубА Фото: Михаил Брайко Сергей Гаврилов — коммерческий директор СК «Гарантия»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига» Фото: Михаил Брайко Следующая фотография 1 / 7 В сфере жилищного строительства Сергей Гаврилов работает с 2016 года Фото: Михаил Брайко Сергей Гаврилов: «Нашей целью было создавать что-то новое и интересное для города, для людей» Фото: Михаил Брайко Кристина Дончевская — топ-агент, амбассадор бренда, руководитель партнерского направления АН «Свои на юге» Фото: Михаил Брайко Гостьи Клуба КубА Фото: Михаил Брайко Гостьи Клуба КубА Фото: Михаил Брайко Гостьи Клуба КубА Фото: Михаил Брайко Сергей Гаврилов — коммерческий директор СК «Гарантия»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига» Фото: Михаил Брайко

Самым масштабным проектом компании стал ЖК «Гарантия на Обрывной» на 3,3 тыс. квартир. «В Краснодаре осталось не так много мест, где можно реализовать проекты комплексного развития территории. Когда мы увидели площадку на берегу реки Кубань в центральном городском округе, то вначале была мысль просто построить там качественные жилые комплексы. Все же территория была достаточно специфическая. Но когда разглядели потенциал этой территории, то вдруг поняли, что здесь можно создать нечто большее, чем просто дома комфорт-класса. Где еще в Краснодаре вы увидите самый настоящий лес на берегу реки. Так появилась идея проекта жилого комплекса класса Prime», — рассказывает Сергей Гаврилов.

Спикер также высказал свое мнение о сегодняшней ситуации в строительной отрасли. По его словам, этот рынок отличается ярко выраженной сезонностью. В январе — мае наблюдается затишье. Так случилось, что в этом году затишье совпало с определенными сложностями с ипотекой. Покупательная способность снизилась, на рынке жилья произошел спад. «Есть много факторов, на которые застройщики не в силах повлиять. Но эти факторы создают отложенный спрос. Например, закрытие в Краснодаре аэропорта. Позже отложенный спрос «догонит» все то, что застройщики не допродали сегодня», — отмечает Сергей.

По словам спикера, цена на квадратный метр формируется из себестоимости строительства, финансовых инструментов, которые предоставляли банки, маржинальности застройщика. После отмены субсидирования часть застройщиков сделала определенные скидки, и цены более-менее стабилизировались. Новые финансовые инструменты на рынке не появляются, и застройщики больше не могут снижать цены на жилье. Многие покупатели заняли выжидательную позицию. Часть стала покупать квартиры за наличные средства.

«Мы не классические девелоперы, и у нас нет цели построить миллионы квадратных метров. Наша основная цель — создавать качественный продукт, менять вокруг себя городскую среду и делать Краснодар лучше», — подвел итог встречи Сергей Гаврилов, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов клуба.

Спикером следующего бизнес-завтрака 17 апреля станет ювелир, геммолог, основатель компании «Знать» Николай Кара-Куш

ИП Пшеничный