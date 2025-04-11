Две саратовские девочки получили по 1 млн компенсации после гибели матери в ДТП

В Саратовской области приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу двух несовершеннолетних девочек, чья мать погибла в ДТП в Балашовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Смертельная дорожная авария произошла в январе 2021 года. Ее виновником стал 54-летний мужчина. Суд отправил его в колонию-поселение на три года.

Девочки в возрасте шести и семи лет, лишившиеся матери, получили глубокую психологическую моральную травму. Женщина воспитывала их одна.

Виновник ДТП не стал компенсировать причиненный вред в добровольном порядке, поэтому опекун несовершеннолетних обратилась в суд. Там мужчину обязали выплатить в пользу каждого ребенка по 1 млн руб.

Судебный пристав отдела по Балашовскому, Самойловскому и Романовскому районам обратил взыскание на доход осужденного, запретил совершать регистрационные действия с четырьмя машинами и 12 объектами недвижимости, владельцем которых он является. Мужчина самостоятельно оплатил оставшуюся часть долга, в том числе исполнительский сбор.

Павел Фролов