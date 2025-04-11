В Самарской области впервые пройдут матчи хоккейных сборных России и Белоруссии

Матчи сборных России и Белоруссии пройдут в Ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти 5 и 6 мая. Такие игры международного уровня состоятся в регионе впервые. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

«В этом году сборная "Россия 25" в третий раз примет участие в традиционном турне. Матчи пройдут в трех городах и трех странах»,— говорится в сообщении.

С 24 по 29 апреля команда проведет сбор в Новогорске. Затем 1 и 2 мая в Астане пройдет первый этап турне. На первом матче встретятся команды Казахстана и России, на втором — сборные России и Беларуси. После этого состоится второй тур в Тольятти: 5 и 6 мая в 19:00 (MSK+1) сыграют команды России и Беларуси. А 8 мая в Минске пройдут матчи Беларуси и России.

Георгий Портнов