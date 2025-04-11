163 «зайца» поймали на платной трассе М-12 «Восток» с начала года

С начала года на трассе М-12 «Восток», проходящей через Татарстан и Чувашию, проведено более 50 совместных рейдов Госавтоинспекции и «Автодора» по выявлению водителей с нечитаемыми или умышленно скрытыми регистрационными знаками. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трассе М-12 «Восток» усилили контроль за скрытыми номерами

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На трассе М-12 «Восток» усилили контроль за скрытыми номерами

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе проверок выявлено свыше 330 нарушений. Из них 113 случаев связаны с преднамеренным сокрытием номерных знаков, а около 50 автомобилей имели грязные или поврежденные номера, которые невозможно было распознать.

Кроме того, в рамках рейдов фиксировались и другие нарушения: неправильная перевозка детей, чрезмерная тонировка стекол, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Артём Дергунов