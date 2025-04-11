В Самаре работница ПАО пыталась сбыть крупную партию наркотиков

В Самаре полицией по информации от неравнодушных граждан проведена проверка в отношении 43-летней работницы одного из публичных акционерных обществ. Она подозревалась в причастности к наркоторговле, сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские обнаружили в квартире женщины, расположенной в Ленинском районе, свыше 250 полимерных пакетиков с веществами, а также телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин, электронные весы, зип-пакеты.

Эксперты установили, что в свертках находились наркотические средства синтетического происхождения, общей массой около 90 граммов, что может составлять порядка 700 доз запрещенного вещества.

Задержанная призналась, что планировала сбывать наркотики наркозависимым жителям Самары.

В отношении ранее судимой за кражу местной жительницы возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Злоумышленница заключена под стражу.

Алексей Алексеев