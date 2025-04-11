В Оренбуржье перед судом предстанет член ОПГ «черных риелторов», организовавший тройное убийство

В Новгородский районный суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении члена организованной группы «черных риелторов». Он обвиняется в совершении преступлений по п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление) и ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и руководство исполнением убийства, совершенное по найму, с целью скрыть другое преступление). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2006 года по февраль 2007 года участковый уполномоченный милиции ОУУМ ОВД по Новотроицку получил информацию, что собственниками трех квартир являются лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Он «спланировал путем обмана завладеть их квартирами».

Обвиняемый заверил потерпевших, что им предоставят возможность для систематического употребления алкоголя, их квартиры реализуют с доплатой. Участковый организовал снабжение собственников квартир спиртными напитками и «склонил дать согласие на реализацию принадлежащих им квартир». Полученные деньги обвиняемый оставил себе.

Фигурант решил убить потерпевших, чтобы они не заявили о его незаконных действиях. Он приобрел медицинский препарат, «который в значительных дозах вызывает полную остановку дыхания и последующую смерть от асфиксии». Это должно было придать убийству вид естественной смерти. Так обвиняемый убил двух потерпевших. В другом случае участковый нанял на роль исполнителя своего брата, страдающего алкогольной зависимостью.

Обвиняемый уже отбывает наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений. Он заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью изобличил как себя, так и своего брата.

Руфия Кутляева