В Ярославле осуждены организаторы канала незаконной миграции

Дзержинский районный суд Ярославля признал виновными четверых граждан в организации канала незаконного пребывания иностранцев на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые фиктивно трудоустраивали иностранцев в ярославские коммерческие организации в качестве квалифицированных специалистов с целью дальнейшего оформления разрешения на временное проживание без учета квоты. Деятельность канала незаконной миграции была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Организаторов признали виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Им назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет.

Алла Чижова