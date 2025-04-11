В Самаре организацию внесли в РНП за отказ от выполнения услуг социального такси

Самарское УФАС России приняло решение внести сведения о хозяйствующем субъекте в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Проверка проводилась по обращению Центра обеспечения мер социальной поддержки населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в антимонопольном органе, решение было принято в связи с односторонним отказом хозяйствующего субъекта от исполнения контракта на оказание услуг «Социальное такси» стоимостью 11 млн руб. Отказ произошел сразу после заключения контракта, в то время как заказчик остался без необходимых услуг.

«Данные действия нарушили интересы заказчика и оказали негативное влияние на предоставление критически важных услуг для таких категорий граждан, как инвалиды и участники Великой Отечественной войны»,— отметили в УФАС.

Алексей Алексеев