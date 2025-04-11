В Астрахани завели дело о хищении 3 млн при реализации госконтракта

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве при реализации госконтракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении директора и учредителя стройфирмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в Астрахани фигуранты по предварительному сговору с группой лиц изготовили акт выполненных работ по капремонту административного здания ОВМ ОМВД России по Приволжскому району и справку об их приемке и стоимости, где указали заведомо ложные данные. В общей сложности они похитили свыше 3 млн руб.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ. Сейчас специалисты устанавливают личности прочих участников преступления и другие эпизоды.

Павел Фролов