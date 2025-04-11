Число челябинских инвесторов на Мосбирже за месяц выросло на 6 тыс. человек

По итогам марта количество частных инвесторов из Челябинской области, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 945 тыс. человек. За месяц их число увеличилось почти на 6 тыс. Из всех частных инвесторов региона в марте совершали сделки 106,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба биржи.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Мосбирже жителями Челябинской области, составило 146,7 тыс. Что касается общего числа физических лиц с брокерскими счетами на бирже, этот показатель составляет 36,3 млн человек. Они открыли 67,1 млн счетов. Регион занимает девятое место среди субъектов России по этому параметру. В топ-5 входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Виталина Ярховска