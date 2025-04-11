Ставропольское предприятие заплатит сотруднику 1 млн рублей за травму

Прокуратура Ставропольского края добилась выплаты компенсации морального вреда в 1 млн руб. сотруднику местного птицеводческого предприятия. Причиной для иска стало ЧП на производстве, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Работник получил контузию и ушиб правого глаза во время погрузки упаковочных лотков. В результате инцидента пострадавший утратил 20% трудоспособности.

«Проведенная проверка выявила ненадлежащую организацию охраны труда на предприятии. В связи с этим прокурор направил в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу пострадавшего»,— следует из сообщения прокуратуры.

Требования прокурора были полностью удовлетворены судом. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Николай Аксенов