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Депутат Нина Останина разъяснила причины запрета рекламы эзотерических услуг

Депутат Госдумы от региональной группы Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей партсписка КПРФ Нина Останина разъяснила причины законопроекта о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Документ подготовлен представителями разных фракций. При этом Роскомнадзор технически готов к блокировке такой рекламы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщила в своем Telegram-канале, что депутаты «выступают против гадания на рунах как бизнес-проекта и эзотерически-оккультной практики одновременно».

«Следует отметить, что вопрос с шарлатанами — давно назревший и даже перезревший, и нечего тут делать вид, что оболванивание населения с риском для психического здоровья не является проблемой, требующей вмешательства государства»,— отметила депутат.

Андрей Сазонов