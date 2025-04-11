Ставрополье на четыре дня накроют заморозки до -5°С

С 12 по 15 апреля в Ставропольском крае ожидают четырехдневные заморозки с минимальной температурой до -5°С. Об этом сообщает Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Холодная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и на следующей неделе. Потепление наступит только к концу апреля, когда термометры поднимутся до отметки +19°С. Начало мая обещает быть дождливым, а к концу весны воздух прогреется до +24°С.

РСЧС напоминает жителям, что в случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по единому телефону экстренных служб 112.

Елена Зубкова