Жителей Башкирии приговорили к 16 годам колонии за незаконный оборот наркотиков

Верховный суд Башкирии вынес приговор двум жителям Туймазов, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Подсудимые признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотического средства и психотропного вещества в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Суд приговорил каждого из них к 16 годам колонии строгого режима.

Установлено, что с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года на территории частных домовладений в Туймазинском районе подсудимые с соучастниками организовали нарколабораторию. Через мессенджер они получали от организатора координаты нахождения оборудования, ингредиентов, из которых изготовили и хранили мефедрон для продажи.

Во время обысков у них изъяли 21 кг наркотиков, прекурсоры запрещенных веществ массой более 27 кг, реагенты и оборудование.

«Ранее одному из их соучастников вынесен обвинительный приговор, в отношении второго материалы уголовного дела выделены в отдельное производство»,— отмечается в релизе.

Майя Иванова