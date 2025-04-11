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Ярославским округам дадут по 10 млн рублей на демонтаж разрушенных объектов

В Ярославской области муниципальным округам выделят по 10 млн руб. на демонтаж фактически погибших зданий. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Деньги поступят в мае. Средства не получат только Ярославль и Рыбинск. Как пояснил губернатор Михаил Евраев, два крупнейших города региона «сами в состоянии справиться с этими задачами».

К настоящему моменту в регионе выявлено 601 разрушенное здание, подлежащее демонтажу. В первом квартале текущего года было снесено 150 таких строений. Напомним, что собственника фактически погибшего объекта дважды уведомляют о необходимости демонтажа, в случае непринятия мер — сносом занимаются власти. Процедура занимает около трех месяцев.

Алла Чижова