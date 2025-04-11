ГАИ предупреждает автомобилистов об ухудшении погоды в Челябинской области

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей региона о сильном снегопаде и похолодании до конца дня 11 апреля и ночью 12 апреля. Из-за интенсивных осадков на автодорогах может появиться гололедица, сообщает пресс-служба ГАИ.

Водителям рекомендуют двигаться на пониженной скорости, не прибегать к резким маневрам на дороге, или вовсе отказаться от поездки.

По данным регионального гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха в горах может опуститься до -1 градуса Цельсия, в среднем по региону +4,+9. Ночью похолодает до -4,+1 градуса. Также ожидается северный и северо-западный ветер с порывами до 14-16 метров в секунду.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», днем 11 апреля и ночью 12 апреля в Челябинской области действует штормовое предупреждение.