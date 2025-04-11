Росприроднадзор начал внеплановую проверку Челябинской ТЭЦ-1

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора начало внеплановую выездную проверку в отношении Челябинской ТЭЦ-1 (объект ПАО «Форвард энерго»). Специалисты оценят выполнение первого этапа мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух в соответствии с планом достижения квот, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росприроднадзора собираются проанализировать документацию электростанции и фактическое выполнение программы.

Челябинск является участником федерального проекта «Чистый воздух», ключевая задача которого — снизить объем выбросов загрязняющих веществ в воздух в главных промышленных центрах страны на 20%.

Виталина Ярховска