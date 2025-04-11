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В Баксанском районе появится новый молодежный центр

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии появится новый молодежный центр. Здание будет расположено рядом с администрацией села Атажукино, сообщили в пресс-службе главы республики.

Фото: Администрация с. Атажукино

Фото: Администрация с. Атажукино

Новый центр должен стать точкой притяжения для местных народов. В здании появятся конференц-залы и просторные помещения для проведения мастер-классов. Обустройство уже закончено, сейчас ведутся монтажные работы.

Открытие молодежного центра было запланировано на конец прошлого года, но сроки по техническим причинам перенесли на вторую половину 2025 года.

Елена Зубкова

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