В Баксанском районе появится новый молодежный центр

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии появится новый молодежный центр. Здание будет расположено рядом с администрацией села Атажукино, сообщили в пресс-службе главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация с. Атажукино Фото: Администрация с. Атажукино

Новый центр должен стать точкой притяжения для местных народов. В здании появятся конференц-залы и просторные помещения для проведения мастер-классов. Обустройство уже закончено, сейчас ведутся монтажные работы.

Открытие молодежного центра было запланировано на конец прошлого года, но сроки по техническим причинам перенесли на вторую половину 2025 года.

Елена Зубкова