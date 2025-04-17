Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «Росэл», КамАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн руб.