Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике и объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования. Управляющей компанией выступает АО «Объединенная приборостроительная корпорация».

АО «Росэлектроника» было основано в 1997 году. В 2008 году в соответствии с постановлением правительства начался процесс передачи 100% акций компании Госкорпорации «Ростех», который завершился в 2009 году. В 2017 году состоялось объединение холдинга «Росэлектроника» и Объединенной приборостроительной корпорации, в которую входили такие крупные предприятия, как АО «Системы управления», а также концерны «Вега» и «Созвездие». В 2021 году процесс объединения радиоэлектронных активов «Ростеха» под единым управлением был завершен. В состав нового холдинга вошли также концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации — интегратор комплексных ИТ-решений Госкорпорации.