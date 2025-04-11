В Ульяновской области обвиняемый в убийстве девочки подросток взят под стражу

В пятницу Ульяновский областной суд отменил решение райсуда о мере пресечения обвиняемому в убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино Тереньгульского района Ульяновской области. Суд вынес решение о заключении обвиняемого под стражу. Об этом в пятницу сообщило Следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», трагедия произошла в ночь с 3 на 4 апреля в селе Тумкино Тереньгульского района Ульяновской области. Девочка в эту ночь была дома одна — мать ночевала в другом месте. Утром мать подростка не могла дозвониться до дочери и попросила соседку проверить, что с девочкой. Та обнаружила в доме многочисленные следы крови и в подвале мертвую девочку с многочисленными колото-резаными ранами. Вещи в доме были разбросаны.

5 апреля подозреваемый был задержан — им оказался 15-летний сосед девочки, проживающий через дом, на той же улице. По информации источников «Ъ-Волга», это старший брат одноклассницы и лучшей подруги убитой девочки. Ему было предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве (п. «в» ч.4 ст.162, п.п. «в, з» ч. 2 ст.105 УК РФ). По данным следствия, в ночь с 3 на 4 апреля 2025 года «обвиняемый пришел во двор дома, где проживала девочка, напал на нее и, используя в качестве оружия различные предметы, в том числе топор, нанес ей множественные удары по голове, шее и телу, от которых малолетняя скончалась на месте происшествия». Обвиняемый свою вину в убийстве признает, но грабеж отрицает. Следствию он пояснил, что разозлился, когда девочка негативно отозвалась о его сестре, «начал ее избивать, потом схватил топор».

СУ СКР ходатайствовало перед судом о заключении обвиняемого под стражу, однако 6 апреля Сенгилеевский райсуд (с дислокацией в Тереньгульском районе) в удовлетворении ходатайства «безосновательно отказал», обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. СУ СКР направило прокурору Ульяновской области обращение об обжаловании данного судебного решения. Облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и принял решение о заключении обвиняемого под стражу.

По информации СУ СКР, подростку также назначена психиатрическая экспертиза.

Андрей Васильев, Ульяновск