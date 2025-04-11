В Марий-Эл фирма пыталась получить преимущество в закупках и лишилась имущества

Одну из организаций в Йошкар-Оле оштрафовали на 10 млн руб. за взятку должностному лицу в размере 1,6 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компанию из Марий Эл оштрафовали на 10 млн за взятку в 1,6 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Компанию из Марий Эл оштрафовали на 10 млн за взятку в 1,6 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, с февраля 2019 года по декабрь 2023 года начальник отдела организации за денежное вознаграждение попросил представителя газораспределительной компании обеспечить регулярное приобретение оборудования и предоставить информацию о проведении закупок.

По ходатайству прокуратуры республики суд арестовал имущество фирмы — дорогостоящий автомобиль и денежные средства в 13 млн руб. на расчетном счете организации.

Дарья Сайфиева