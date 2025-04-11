В Сосновском районе завели дело о краже строительного камня из карьера

В отделе дознания ОМВД России по Сосновскому району по представленным Челябинской природоохранной прокуратурой материалам возбуждено уголовное дело о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) строительного камня с Прохоро-Баландинского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Кражу камня выявили в январе текущего года. Сотрудники надзорного ведомства с участием специалиста регионального министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов установили, что неизвестные лица добывали полезные ископаемые и вывозили их в грузовиках за пределы земельного участка. При этом на пользование недрами месторождения сейчас нет действующих лицензий.

Виталина Ярховска