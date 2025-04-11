Банки начали заморозку переводов на виртуальные карты

Национальная система платежных карт (НСПК; оператор карт «Мир») запустила новый сервис для защиты средств пользователей от мошенников. С его помощью операции по пополнению токенизированных карт, существующих менее двух суток, будут автоматически блокироваться на два дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как объяснил «Известиям» директор операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев, подобные операции считаются высокорисковыми. Сами средства при этом замораживаться не будут — клиент сможет повторить операцию по истечении периода охлаждения. Господин Дорофеев объяснил, что речь идет о виртуальных картах, к которым можно привязать несколько устройств. В число этих сервисов входит Mir Pay. Банки могут подключаться к сервису НСПК добровольно.

О том, что НСПК намерена ограничить внесение денег на виртуальные карты, «Известия» сообщали в январе этого года. В конце марта Госдума приняла законопроект о борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Среди одобренных мер — запрет банкам использовать мессенджеры для общения с клиентами, обязательная маркировка звонков, а также проверка цели, с которой клиент снимает деньги со счета.