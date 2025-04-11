В Волгограде благоустроят территорию гимназии № 14

Власти Волгограда инициировали конкурсные процедуры по определению подрядчика, который займется благоустройством территории гимназии № 14 в Краснооктябрьском районе в рамках капремонта здания общеобразовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядная организация восстановит беговые дорожки и сектор для прыжков в длину, создаст многофункциональную спортплощадку, воркаут-зону, полосу препятствий. Также предстоит обустроить детскую площадку и сектор для изучения правил дорожного движения. В рамках муниципального контракта на пришкольном участке появятся новые деревья и кустарники. Все это специалисты сделают в этом году.

Ранее глава Волгограда Владимир Марченко на месте ознакомился с ходом капремонта гимназии № 14. Он поручил проработать вопросы благоустройства прилегающей территории. Школа построена в 1964 году, в ней обучаются около 650 детей. Пока проводится капремонт, они посещают прочие учебные заведения.

Павел Фролов