Жители Верхнуральского района хотят провести референдум по прямым выборам главы

В избирательную комиссию Челябинской области подано заявление о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума в Верхнеуральском районе. На всеобщее голосование планируется вынести вопросы о прямых выборах главы и структуре органов местного самоуправления в создаваемом Верхнеуральском муниципальном округе. Об этом сообщает Челябинской региональное отделение партии «Яблоко» в своем telegram-канале.

Законодательное собрание региона 27 марта утвердило преобразование Верхнеуральского района в округ с ликвидацией самостоятельных администраций и советов депутатов во всех населенных пунктах.

В региональном отделении «Яблока» отмечают, что в соответствии с пока еще действующим федеральным законом №131 «О местном самоуправлении» у жителей вновь образованных муниципальных округов есть возможность в течение 30 дней с момента определения границ такого округа заявить местный референдум и самостоятельно определить структуру органов местного самоуправления и порядок избрания главы. Границы всех округов, преобразованных из районов в Челябинской области, определили 31 марта.

Инициативная группа верхнеуральцев планирует вынести на референдум два вопроса: о прямых выборах главы Верхнеуральского муниципального округа и сохранении администраций в каждом населенном пункте.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале и марте этого года заксобрание региона утвердило преобразование 23 районов в округа. Дельнейшим этапом станут выборы депутатов представительных органов новых муниципалитетов и глав. Они запланированы на сентябрь. В 2022 и 2024 годах в регионе создали четыре округа.