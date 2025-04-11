В Самарской области прекращена деятельность частного охранника, состоящего на учете у психиатра

Кинельская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере частной охранной деятельности, сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проверка выявила, что 58-летний житель Кинельского района в 2022 году получил удостоверение частного охранника. Однако с 2023 года он был поставлен на учет психиатра.

«Его диагноз входит в перечень заболеваний, при которых законодательно запрещено осуществление частной охранной деятельности»,— пояснили в прокуратуре.

В итоге прокурор обратился в суд с исковым заявлением о прекращении правового статуса частного охранника с последующим аннулированием удостоверения. Иск был удовлетворен.

Алексей Алексеев