В Самарской области прекращена деятельность частного охранника, состоящего на учете у психиатра
Кинельская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере частной охранной деятельности, сообщили сегодня в надзорном ведомстве.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Проверка выявила, что 58-летний житель Кинельского района в 2022 году получил удостоверение частного охранника. Однако с 2023 года он был поставлен на учет психиатра.
«Его диагноз входит в перечень заболеваний, при которых законодательно запрещено осуществление частной охранной деятельности»,— пояснили в прокуратуре.
В итоге прокурор обратился в суд с исковым заявлением о прекращении правового статуса частного охранника с последующим аннулированием удостоверения. Иск был удовлетворен.