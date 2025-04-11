Экс-председатель ТСН в Саратовской области пойдет под суд за невыплату зарплаты

В Энгельсе Саратовской области следствие возбудило уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении бывшего председателя товарищества собственников недвижимости (ТСН). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

С октября 2020 по октябрь 2023 года фигурантка не выплатила бухгалтеру зарплату в размере 150 тыс. руб. По данным прокуратуры, на счете юрлица имелись деньги для выплаты зарплаты, но они ушли на иные цели.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, принимаются меры к погашению задолженности. Прокуратура Энгельса контролирует ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов